Wegscheider und Guerot im Finale bei Skeptikerpreis

ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider, die deutsche Politikwissenschafterin Ulrike Guerot und der deutsche Finanzwissenschafter Stefan Homburg sind im Finale für den Skeptikerpreis "Goldenes Brett vorm Kopf".

Sie wurden aus Hunderten Nominierungen von einer Jury für den "Negativpreis für den größten wissenschaftlichen Unfug des Jahres" nominiert, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Vergeben wird die Auszeichnung am 5. Oktober in Wien.