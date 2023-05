Wegen Verhetzung: Ex-Identitären-Sprecher Martin Sellner muss vor Gericht

Martin Sellner, bis Anfang 2023 Sprecher der als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung Österreich (IBÖ), muss sich kommenden Donnerstag wegen Verhetzung vor Gericht verantworten.

Sellner nach Beitrag auf Telegram-Kanal zur Anklage gebracht

Die Staatsanwaltschaft Wien hat Sellner nach einem Beitrag auf seinem privaten Telegram-Kanal zur Anklage gebracht, den dieser am 7. Dezember 2022 nach Razzien und 25 Festnahmen in der deutschen Reichsbürger-Szene abgesetzt hatte, wobei sich im Dunstkreis der Verdächtigen Spuren bis nach Österreich zeigten. In zwei heimischen Bundesländern wurden ebenfalls Hausdurchsuchungen durchgeführt. Laut deutscher Bundesanwaltschaft hatten die Proponenten den Umsturz der staatlichen Ordnung in Deutschland und die Übernahme der Staatsführung geplant. "Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürger-Milieu blicken", hielt die deutsche Innenministerin Nancy Faeser damals fest.