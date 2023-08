Wegen Mordversuchs: Ermittlungen gegen 83-Jährigen im Burgenland

Ein 83-Jähriger im Burgenland steht unter dem Verdacht des Mordversuchs. Er soll versucht haben, seine vier Jahre ältere und bettlägerige Frau umzubringen.

Das bestätigte die Polizei am Dienstag einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Der Mann ist in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft. Der Vorfall hatte sich am Sonntag in der Mittagszeit im Bezirk Oberwart zugetragen.