Wegen Instagram-Posting gekündigt: AK half 22-Jähriger

Eine 22-Jährige wurde wegen eines missverstandenen Instagram-Postings gekündigt. Nun verhalf ihr die AK zu einer Entschädigung von 6.080 Euro.

22-Jährige postete Bild einer Party ihres Bruders

Konkret hatte die Assistentin im Krankenstand ein Foto einer Feier auf Instagram gepostet. Ihr Dienstgeber ging davon aus, dass die Frau selbst bei dieser Feier anwesend gewesen wäre. Das war aber gar nicht der Fall. Sie hatte nur ein Bild einer Party ihres Bruders geteilt. Die junge Frau wandte sich an die AK Niederösterreich, der Fall ging vors Arbeits- und Sozialgericht. "Wir haben für die Arbeitnehmerin 6.080 Euro an offenen Ansprüchen geholt", so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Laut den Experten der AK Niederösterreich lag kein Entlassungsgrund vor und so konfrontierten sie die Chefin der Assistentin damit. Weil man aber zu keiner Einigung kam, wurde der Fall beim Arbeits- und Sozialgericht Wiener Neustadt behandelt. Die zuständige Richterin entschied: Die Klägerin war nicht auf der Feier, sondern hat nur einen Beitrag ihres Bruders geteilt. Es gibt keinerlei Hinweis auf ein Fehlverhalten der Dienstnehmerin. Das Posting ist demnach auch kein Entlassungsgrund. Kurze Zeit später hatte die Arbeitnehmerin ihre ausstehenden Ansprüche am Konto. "Dieser Fall zeigt, wie wichtig unsere Unterstützung und Expertise auch dann ist, wenn es um Social Media-Fragen in der Arbeitswelt geht", so Wieser.