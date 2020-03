Wegen Covid-19: Haftaufschub für Straftäter bis Ende April

Straftätern, die wegen minder schwerer Verbrechen bereits verurteilt sind, aber noch nicht ihre Haft angetreten haben, wird wegen der Coronavirus-Pandemie ein Aufschub bis Ende April gewährt.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat eine entsprechende Verordnung erlassen, berichtete der ORF am Freitag.

Haftaufschub: Quarantänezonen werden in Gefägnissen geschaffen

"Da handelt es sich aber um Personen, die bereits jetzt auf freiem Fuß sind, deren Verfahren rechtskräftig abgeschlossen sind und die eigentlich auf den Bescheid warten, dass sie in die Justizanstalt gehen müssen", wurde Zadic zitiert. Damit soll in den österreichischen Strafanstalten Platz für Quarantäne-Zonen geschaffen werden. Alle neu ankommenden Häftlinge werden in den Gefängnissen seit Ende Februar 14 Tage lang getrennt untergebracht.