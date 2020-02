Wegen Coronavirus: Wiener KAV stellt Reiserückkehrer dienstfrei

Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) hat seine Sicherheitsmaßnahmen mit dem Coronavirus verschärft. Mitarbeiter des städtischen Spitalbetreibers, die sich kürzlich in Regionen, wo das Virus inzwischen weit verbreitet ist, aufgehalten haben, werden nach ihrer Rückkehr für zwei Wochen dienstfrei gestellt.

Ein KAV-Sprecher bestätigte am Mittwoch einen Online-Bericht der "Presse".

Rückreise aus "Coronavirus-Regionen": 14 Tage dienstfrei



"Wenn Personen aus Krisenregionen zurückkommen, weisen wir diese an, 14 Tage nicht zum Dienst zu erscheinen", so der Sprecher gegenüber der APA. Der KAV richte sich dabei nach den partiellen Reisewarnungen, die es derzeit für bestimmte Regionen in China, Südkorea und Italien. Man habe sich für diese Vorsichtsmaßnahme entschieden, "weil wir uns als Teil der kritischen Infrastruktur begreifen".