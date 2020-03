Wegen Coronavirus: Gratis-Hotline zu Reiserechtsfragen gestartet

Am Freitag startete der VKI im Auftrag des Sozialministeriums wegen der Ausbreitung des Coronavirus eine Gratis-Hotline für Reiserechtsfragen.

Gratis-Hotline zu Reiserechtsfragen eingerichtet

Gesundheits- und Sozialminister Rudolf Anschober erklärte dazu in der heutigen Pressemitteilung: "Die meisten Urlauber werden die schönste Zeit im Jahr ohne Probleme verbringen können. Sollten Sie aber dennoch überlegen, aufgrund der Coronavirus-Situation eine bereits gebuchte Reise nicht antreten zu wollen, stehen Ihnen die Expertinnen und Experten des VKI mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die meisten Reiseveranstalter in Sachen Corona bei Umbuchungen oder Stornierungen kulant sind."

Pauschalreisende besser abgesichert

Wer eine Pauschalreise gebucht hat und nicht nur Flug oder Hotel allein für sich genommen, ist in Problemfällen in der Regel besser abgesichert, so Georg Mentschl, zuständig für die Projektleitung der VKI-Hotline. "Dass es hier rechtlich gesehen große Unterschiede gibt, ist vielen Konsumentinnen und Konsumenten nicht bewusst." Unklar sei oft auch, wer der richtige Ansprechpartner sei. Das können - je nach Buchungsart - der Reiseveranstalter oder direkt die Fluglinie oder das Hotel sein. Darüber hinaus spielen bei einem Reiserücktritt Zeitpunkt und auch andere Umstände, wie etwa eine Reisewarnung oder die mediale Berichterstattung über die Lage vor Ort, eine Rolle.