Wegen Coronavirus: Ärztekammer sagt alle Veranstaltungen ab

In Anbetracht der steigenden Infektionen mit dem Coronavirus haben die Wiener und die Österreichische Ärztekammer am Dienstag ab sofort alle internen und externen Veranstaltungen mit mehr als 25 Ärzten bzw. Angehörigen anderer Gesundheitsberufe abgesagt.

Ärztekammer sagt alle Veranstaltungen bis 12. April ab

Wegen Coronavirus: Hohes Ansteckungsrisiko

Gesundheitssysteme können rasch an Grenzen stoßen

Die Erfahrungen in Italien hätten gezeigt, dass an sich gut funktionierende Gesundheitssysteme sehr rasch an ihre Grenzen stoßen könnten. "Da müssen wir ansetzen. Die medizinische Versorgung Infizierter muss unter allen Umständen gewährleistet bleiben - ebenso wie die Versorgung aller anderen Patientinnen und Patienten in Österreich", so Szekeres, der hofft, dass "auch alle anderen Veranstaltungen mit einem hohen Anteil an Ärztinnen und Ärzten beziehungsweise Angehörigen anderer Gesundheitsberufe in den nächsten Wochen ausgesetzt werden".