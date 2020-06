Wegen Corona: 20. Wien Energie Business Run auf 2021 verschoben

Am Donnerstag wurde die Absage des diesjährigen Wien Energie Business Run bekanntgegeben. Bereits bezahlte Startgelder werden rückerstattet.

Nach den letzten Erlässen und Empfehlungen der Bundesregierung ist eine sichere Umsetzung nicht zu gewährleisten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Wien Energie Business Run auf September 2021 verschoben

Das Großevent hätte am 3. September 2020 im Wiener Prater stattfinden sollen. Mehr als 32.000 Teilnehmer aus ganz Österreich wurden zum 20. Jubiläum erwartet.

"Wir bedauern sehr, dass der diesjährige Wien Energie Business Run nicht stattfinden kann. Es fließt viel Herzblut und Engagement in die Organisation und Vorbereitung so eines Events, aber Gesundheit und Sicherheit gehen vor", so Astrid Salmhofer, Kommunikationschefin von Wien Energie und verantwortlich für Sponsoring und Veranstaltungen.