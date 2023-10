WEGA-Einsatz nach Bombendrohung in Wien-Favoriten

Mittwochnachmittag schickte uns ein VIENNA.at-Leserreporter Bilder eines WEGA-Einsatzes in Wien-Favoriten. Offenbar drohte ein Mann mit der Zündung einer Bombe, auch die Feuerwehr stand im Einsatz.

Gegen 17.00 Uhr schickte Leserreporter Rukiye C. am 4. Oktober Fotos eines laufenden WEGA-Einsatzes in der Leebgasse an VIENNA.at. Kurz danach traf auch die Wiener Berufsfeuerwehr am Einsatzort zur Unterstützung der Polizei ein.