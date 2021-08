Weckruf von Polizei: Vorsicht vor "falschen Polizisten"

Die Wiener Polizei schlägt Alarm - und zwar mit Blick auf eine Betrugsmasche mit "falschen Polizisten".

Die Polizei bringt im Hinblick auf eine Betrugsmasche mit "falschen Polizisten" eine Warnung vor. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor. "Die Betrüger suchen im Telefonbuch nach 'älteren' Vornamen, die auf Senioren schließen lassen", heißt es dazu. Sie nehmen danach Kontakt mit der Person auf und schlüpfen in die Rolle von Polizisten. Im Zuge dessen denken sie sich unterschiedliche Szenarien aus, damit sie Zugang zu Geld der Opfer erhalten. "Oft geben sie an, dass sich im Nahbereich vermehrt Einbrüche ereignet haben und sie Wertgegenstände sowie Bargeld zur Sicherheit in einer Polizeidienststelle verwahren müssen", so die Polizei.