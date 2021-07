Wechselhaftes Wetter bei sommerlichen Temperaturen

Das Wochenende und der Beginn der nächsten Woche wird sich laut Zentralanstalt für Meterorologie und Geodynamik (ZAMG) wechselhaft gestalten, wobei die Temperaturen sommerlich bleiben.

Am Sonntag wird eine Kaltfront von Westen her Österreich erreichen.

So wird das Wetter am Wochenende

Kaltfront ab Sonntag

Im Nordosten macht sich am Samstag teilweise noch ein Tiefausläufer mit wechselnder Bewölkung und etwas erhöhter Schauerneigung bemerkbar. Sonst stellt sich meist recht sonniges Wetter ein, wobei auch die Temperaturen wieder kräftig ansteigen können. Ganz im Westen und Südwesten ziehen aber am Nachmittag voraussichtlich wieder vermehrt Wolkenfelder auf. 23 bis 30 Grad sollten Badbesuche durchaus zulassen.

Am Sonntag erfasst eine Kaltfront das Land von Westen her. In Vorarlberg und Tirol beginnt der Tag damit bereits bedeckt mit Schauern. Sonst gibt es zunächst noch einige Stunden Sonne. Nach und nach breiten sich die Wolken, Regenschauer und Gewitter auf viele Landesteile aus. Am ehesten trocken und am längsten sonnig bleibt es im Nordosten. Die Höchsttemperaturen entsprechen in etwa denen des Vortages.