"We are one": Donnerstags-Demo bringt Stau in Wiener Innenstadt

Am Donnerstag wird in Wien wieder demonstriert. Ab 18.30 Uhr werden Staus erwartet.

Aufgrund der Demonstration "We are one" werden in der Wiener Innenstadt am Donnerstag ab 18.30 Uhr Staus erwartet. Vor allem die Zweierlinie, die Verbindung Donaukanal-Landesgericht, wird betroffen sein. Laut Polizei werden zwischen 200 und 500 Teilnehmer erwartet.