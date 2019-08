Waves-Vienna-Festival geht Ende September mit 100 Acts an den Start

Ende September findet im WUK in Wien das Waves-Vienna-Festival mit nicht weniger als 100 Acts statt.

Gewohnt umfangreich ist das Angebot beim mittlerweile neunten Waves-Vienna-Festival, das Ende September im und um das WUK im 9. Bezirk zur musikalischen Entdeckungsreise lädt. Nicht weniger als 100 Acts sind von 26. bis 28. September zu erleben, zudem gibt es eine Konferenz und verschiedene Workshops, die sich an Vertreter der Musikindustrie richten.

Waves Vienna als Entdeckerfestival mit heimischen Acts

"Waves Vienna ist ein Entdeckerfestival mit heimischen und internationalen Acts aus vielen Musikgenres. Diese Vielfalt auf zehn Bühnen in kürzester Gehdistanz bietet für Besucher die Möglichkeit für sich selbst ein eigenes Festival-Line-up zusammen zu stellen", wurde Festivaldirektor Thomas Heher am Dienstag in einer Aussendung zitiert. Erwartet werden heuer rund 15.000 Musikfans, die sich auf Konzerte von Acts wie dem kanadischen Singer-Songwriter Dan Mangan oder der dänischen Soulsängerin Iris Gold freuen dürfen.