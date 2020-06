Wattens erkämpft Punkt in St. Pölten

Nach der klaren 0:5-Heimschlappe im ersten Duell zu beginn der Qualifikationsrunde hat WSG Tirol dem SKN St. Pölten Dienstagabend auswärts die Stirn geboten und ein verdientes 1:1-Unentschieden erkämpft. Nun hat Admira die Rote Laterne.

In der ersten Hälfte gab’s im Abstiegsduell aus dem Spiel heraus keine einzige prickelnde Torszene, keine Karten und kaum Ballstafetten. Der SKN hatte in den ersten 45 Minuten eine Passquote von 75,5 Prozent, bei WSG Tirol waren es gar nur 68,3 Prozent. Der Aufreger fand knapp vor der Pause statt: Dino Kovacec zog St. Pöltens Kofi Schulz im Sechzehner am Leiberl nach hinten, der fiel nach vorne und Schiedsrichter Harald Lechner zeigte auf den Elfmeterpunkt. Cory Burke verwandelte eiskalt und erzielte in seinem sechsten Bundesliga-Spiel seinen vierten Treffer - seinen vierten Treffer gegen WSG. Beim 5:1-Hinspiel-Erfolg der St. Pöltner im Quali-Playoff in Tirol hatte die Philadelphia-Leihgabe ja gleich drei Mal zugeschlagen gehabt.