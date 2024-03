Watsche mit fatalen Folgen: Wiener fügte Freundin Trommelfellriss zu - Prozess

Weil sie ihn verlassen wollte, zuckte ein 42-Jähriger im Vorjahr aus und verpasste seiner damaligen Freundin eine saftige Ohrfeige. Die Folgen waren fatal, der Wiener muss sich wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Mithilfe einer Dating-Plattform machte sich ein 42-jähriger Wiener im Jahr 2022 auf die Suche nach einer neuen Partnerin. Er wurde fündig, das Glück war aber nicht von Dauer. Ein Jahr und zwei Monate später bat die Frau den Kranfahrer in ein Wirtshaus, wo sie ihm eröffnete, dass sie anderweitig verliebt sei. Der Mann wurde daraufhin handgreiflich, was ihm nun am Landesgericht einen Prozess wegen schwerer Körperverletzung mit Dauerfolgen einbrachte.