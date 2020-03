Wasserstofftank in NÖ explodiert: Männer erlitten Verbrennungen

Drei Verletzte forderte eine Wasserstofftank-Explosion am Mittwoch im Bezirk Amstetten.

Bei dem Brand, ausgelöst durch verpuffte Gase eines Wasserstofftanks, in einem Industrieobjekt in Kematen a. d. Ybbs (Bezirk Amstetten) sind am Mittwochvormittag drei Arbeiter verletzt worden.