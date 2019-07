Wasserschaden im Wiener Stephansdom: Historisches Musikarchiv gerettet

Durch einen unbemerkt tropfenden Wasserhahn im Wiener Stephansdom wurde vor einem Jahr das Musikarchiv teils schwer beschädigt. In monatelanger Arbeit konnten die Schriftstücke gerettet werden.

In monatelanger Arbeit konnten die Schriftstücke nun entgegen ursprünglicher Befürchtungen unter Federführung der Musikwissenschafterin Elisabeth Hilscher von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gerettet werden.

557 Signaturen aus drei Jahrhunderten saniert

Gemeinsam mit Studierenden wurden die Werke von Schimmelflecken und Wellungen des Papiers sowie verwaschener Tinte gereinigt. So sind insgesamt 557 Signaturen aus drei Jahrhunderten saniert worden, die nach ihrer Dokumentation und Katalogisierung nun in Kürze wieder an ihren Platz im Domarchiv gebracht werden.