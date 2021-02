Wasserrohrbruch: Mehrere Keller und Straße in Gänserndorf eingestürzt

Ein Wasserrohrbruch hat in der Weinviertler Marktgemeinde Palterndorf-Dobermannsdorf im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf mehrere Keller einstürzen lassen. Wie die Feuerwehr berichtete, sei auch eine Straße "an mehreren Stellen von der Erde verschluckt" worden.

Der Vorfall hatte sich bereits am Dienstag ereignet. Die FF Palterndorf war um 7.45 Uhr in die Kellergasse gerufen worden. In der Folge rückten auch die EVN und eine Baufirma aus.