Was tun bei langem Stromausfall? Bundesheer-Garde testet "Blackout" in Wien

Die Garde des Bundesheeres testet in dieser Woche in Wien, wie man mit einem lang andauernden großflächigen Stromausfall umgeht. Dazu wurde bei der Blackout-Übung "AUTARK20" in Teilen der Maria-Theresien-Kaserne der Strom abgedreht. Man möchte im Kleinen Erfahrungen sammeln, um bereits ausgearbeitete Pläne und Überlegungen zu überprüfen und diese mit neuen Erkenntnissen weiter zu entwickeln, so das Verteidigungsministerium am Mittwoch via Aussendung.

"Die Coronapandemie und der Terroranschlag haben gezeigt, dass wir uns auch auf Bedrohungen abseits eines militärischen Konflikts vorzubereiten haben, denn man verlässt sich auf uns", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Das Bundesheer, und vor allem dessen Führung, müsse "regionaler, schneller und flexibler werden". Tanner weiters: "Dazu gehört auch die Autarkie der Kasernen. Diese Autarkie umfasst unter anderem bessere Bevorratungen aller Art und eine ausreichende Notstromversorgung."

Der Blackout- und Krisenvorsorgeexperte Herbert Saurugg nannte einen "Blackout" ein "sehr realistisches und unterschätztes Szenario". Dabei sei "die Eigenversorgungsfähigkeit für zumindest zwei Wochen" ein zentraler Punkt, und das gelte nicht nur für die Einsatzkräfte selbst, sondern auch für deren Familienangehörige und für die gesamte Bevölkerung. In einem sicheren Haushalt dürfen Wasser, haltbare Lebensmittel, einfache Licht- und Energiequellen sowie Medikamente und Erste-Hilfe-Material nicht fehlen.