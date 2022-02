Was man am Valentinstag in Wien unternehmen kann

Zum Valentinstag gibt es für verliebte Paare in Wien wieder viele Angebote. Vom Museumsbesuch, über ein romantisches Donauturm-Dinner bis hin zum entspannten Aufenthalt in der Therme Wien ist alles dabei.

Die Unternehmen der Wien Holding bieten auch in diesem Jahr zum Valentinstag wieder verschiedene Angebote für Verliebte und alle, die Zeit mit Ihren Lieben verbringen wollen.

Das Jüdische Museum Wien bietet eine Valentinstags-Führung, im Donauturm erwartet Gäste ein einzigartiger Abend voller Romantik, die Therme Wien bietet Valentinstags-Spezialwochen mit entspannenden Angeboten und der Twin City Liner Valentinstags-Gutschein sorgt für Vorfreude auf schöne Stunden zu zweit in Bratislava.

Ausflugtipps: Valentinstag 2022 in Wien erleben

Jüdisches Museum

Im Jüdischen Museum Wien können Besucher zu zweit das Museum aus der Nähe erleben. Bei "Unsere Stadt - zu zweit" erzählen Objekte aus der Dauerausstellung, dem Schaudepot und dem Archiv von Hochzeitsreisen, Eheringen, Verträgen, Trauhimmeln und einigen berühmten Beziehungen.

Montag, 14. Februar 2022 um 17:00 Uhr, die Teilnahme an der Führung ist für Besucher mit gültigem Ausstellungsticket oder Jahreskarte frei. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter der Tel.: 01 535 04 31-1537, - 1538 bzw. E-Mail an tours@jmw.at. Bitte geben Sie die vollständigen Namen aller teilnehmenden Personen sowie eine Kontaktmöglichkeit an. Die Führung findet unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt gültigen COVID-19 Vorschriften statt.

Donauturm

Am Donauturm ist man dem 7. Himmel so nah, dass die Romantik knistert. Getoppt wird das Ambiente mit 360-Grad-Panoramablick nur noch von raffinierten Kreationen des Küchenteams, mit denen Gäste am Valentinstag verwöhnt werden. Zur Auswahl stehen ein Valentinstags-5-Gang-Menü um 109 Euro pro Person oder ein Valentinstags-Buffet um 84 Euro pro Person. Im jeweiligen Preis inkludiert sind das Menü bzw. das Büffet sowie das Eintrittsticket, ausgewählte Getränke und ein Erinnerungsfoto.

Mehr Infos und Buchung online

Therme Wien

Für alle, die am 14. Februar die Therme Wien besuchen oder Gutscheine für einen Besuch schenken möchten, gibt es ganz besondere Angebote. In der Zeit von 1. bis 14. Februar 2022 ist das Premiumprodukt "Relax! Tagesurlaub" um nur 69 Euro erhältlich (statt 89 Euro) und kann ab 14. Februar eingelöst werden. Zusätzlich bietet die Therme Wien das "Valentinstags-Ticket: Es enthält ein Vier-Stunden-Ticket sowie einen Gutschein für das Thermenrestaurant und ein Leih-Badetuch um nur 29 Euro. Es ist in von 1. bis 14. Februar erhältlich und nur am Valentinstag einlösbar. Das Massagepaket "Zeit zu zweit" (50 Minuten) verwöhnt mit einer Klassischen Massage gefolgt von einer wärmenden Stempelmassage speziell für Rücken und Beine und einem Glas Sekt im Anschluss. Am Valentinstag ist dieses Treatment zum Preis von nur 139 Euro (statt 172 Euro) für zwei Personen erhältlich.

Buchbar sind alle Valentinstags-Angebote bis 14. Februar online unter www.thermewien.at/smartbooking und direkt in der Therme Wien.

Twin City Liner

Die Gutscheine für eine romantische Zeit an Bord des Twin City Liners lassen die Herzen garantiert höherschlagen, denn damit schenkt man am 14. Februar Vorfreude auf schöne Stunden zu zweit in Bratislava. Die Höhe des geschenkten Betrages ist frei wählbar.

Der Gutschein ist online erhältlich und kann bei den Verkaufsstellen Handelskai 265 und Schwedenplatz, unter der Buchungshotline 01 904 88 80 oder online eingelöst werden.