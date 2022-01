Warum sich Jugendliche dem Extremismus zuwenden

Egal ob radikaler Islamismus oder Rechtsextremismus, Jugendliche sind besonders anfällig für extreme Ideologien.

Warum radikalisieren sich Jugendliche? Mit was locken Rechtsextremismus und Islam? Das sind Fragen die sich vor allem Eltern und Lehrer stellen. Der Sozialarbeiter Fabian Reicher von der Beratungsstelle Extremismus spricht im Vienna.at-Podcast wie man mit radikalisierten Jugendlichen umgeht, wodurch sich Jugendliche radikalisieren und warum auch Erwachsene davor nicht gefeit sind. Außerdem erzählt der langjährige Sozialarbeiter von seinen persönlichen Erfahrungen mit den Jugendlichen – von Erfolgen und schweren Schicksalen. Mehr dazu gibt es im Vienna.at-Podcast.

Der Einfluss von Extremismus auf Jugendliche

Ein kurzer Einblick in die Thematik: Die Beratungsstelle Extremismus erklärt in einem kurzen Video auf ihrer Website das Fünf-Säulen-Modell des Psychologen Hilarion Petzold. Nach diesem haben alle Menschen fünf Säulen, die ihre Persönlichkeit prägen. Die erste ist der eigene Körper und die Gesundheit. Die zweite Säule machen soziale Beziehungen aus. Die dritte ist die eigene Leistung und Erfolge. Die vierte Säule machen Zukunftsperspektiven aus. Und die letzte Säule sind Werte, Ideale und Ideen. Werden die ersten vier Säulen eines Menschen vernachlässigt, dann wird die Fünfte, also jene die Werte und Ideale repräsentiert wichtiger. Diese Personen sind dann tendenziell anfälliger für Radikalisierung.