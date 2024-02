Warnung: Weiter hohes Geflügelpest-Risiko in Österreich

Laut AGES herrscht in Österreich weiterhin ein hohes Risiko an Geflügelpest bzw. Vogelgrippe.

Seit Beginn dieses Jahres wurde bereits in mehreren Bundesländern Österreichs das Virus der hochpathogenen Aviären Influenza bei Wildvögeln, aber auch bei Geflügel in kleinen Privathaltungen nachgewiesen. So wurde erst jüngst am 5. Februar ein Ausbruch in einer Hobbyhaltung im Bezirk Horn in Niederösterreich bestätigt.