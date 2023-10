Warnung vor Starkregen im Süden Österreichs

Vor starken Regenfällen und Wind in den südlichen und westlichen Landesteilen warnt die Geosphere Austria für die kommenden 24 Stunden. Die Windwarnung betrifft insbesondere den Westen des Landes, die Gefahr von Starkregen betrifft den Süden und Westen, insbesondere Osttirol und Oberkärnten.

Die Böden im Süden seien bereits gesättigt, daher drohten Muren, Hangrutschungen und kleinräumige Überschwemmungen, hieß es in einer Aussendung am Montag.

Regen

Meteorologe Gerhard Hohenwarter: "In Teilen von Süd- und Westösterreich regnet es von Montag bis Dienstag verbreitet und zeitweise stark, von den Karawanken über Oberkärnten, den Lungau und Osttirol bis zum Tiroler Alpenhauptkamm kommen bis Dienstagnachmittag zumindest 30 bis 60 Millimeter Regen zusammen." In Staulagen wie dem Gail- und Lesachtal seien 100 Millimeter zu erwarten. Eine Südwestströmung bringt feuchte Luft, die sich an der Südseite der Alpen staut, so die Analyse der Experten.