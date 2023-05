Der ÖAMTC rechnet am Sonntag zu Pfingsten mit keinen gröberen Verzögerungen im Verkehr. Der Verkehrsklub gab jedoch eine Warnung vor starkem Reiseverkehr für kommende Woche aus.

Für Sonntag rechnen die Verkehrsexperten mit keinen gröberen Verzögerungen auf den Hauptverkehrsrouten. Wegen der Rückreise vieler Österreicherinnen und Österreicher in die Städte sei jedoch am Montag ab dem späten Nachmittag in den Stadteinfahrten von Linz, Graz und Wien mit möglichen Staus zu rechnen.