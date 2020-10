Warnung vor Ping-Anrufen mit tunesischer Vorwahl

In den letzten Tagen gab es vermehrt Beschwerden über betrügerische Anrufe aus Tunesien. Wenn die Rufnummer mit den Ziffern +216 beginnt, sollte keinesfalls ein Rückruf getätigt werden.

Erneut Beschwerden über Ping-Anrufwelle aus Tunesien

Rund 500 Beschwerden davon entfallen auf Ping-Anrufe aus Tunesien, die am Telefon-Display angezeigten Rufnummern beginnen in diesen Fällen mit den Ziffern +216, hieß es in einer Aussendung.