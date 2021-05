Warnung vor falschen Mitarbeitern der Finanzmarktaufsicht

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) warnt vor Betrügern, die sich als FMA-Mitarbeiter ausgeben und Ausweiskopien und Geld verlangen.

Diese falschen FMA-Mitarbeiter würden via E-Mail oder Telefonat versuchen, an eine Kopie des Reisepasses und an die Kontodaten des Opfers zu gelangen. Gleichzeitig wird die Überweisung eines Geldbetrages als Bearbeitungsgebühr, Spesenersatz oder Bankgebühr auf ein angegebenes Konto, in der Regel bei einer ausländischen Bank, verlangt.