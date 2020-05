Warnung vor Fake-Mails vom "Finanzministerium" zur Steuerrückerstattung

Wer aktuell E-Mails in seinem Posteingang findet, die vom Finanzministerium zu kommen scheinen, sollte Vorsicht walten lassen - derzeit treiben Betrüger ihr Unwesen.

Das Finanzministerium (BMF) hat am Mittwoch vor falschen E-Mails gewarnt, in denen Betrüger eine Steuerrückerstattung versprechen. Als Absenderadresse scheint "finanzOnline@bmf.gv.at" auf, was keine gültige Mail-Adresse des BMF sei, hieß es in einer Aussendung. Das Formular im Anhang täusche eine gefälschte Webseite im Stil von FinanzOnline vor, die zur Eingabe von Kreditkartendaten auffordert.