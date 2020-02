Warnung vor Blitzeis auch bei winterlichen Plusgraden

Straßenglätte sollte man auch bei milden Temperaturen nicht unterschätzen, denn bei Regen oder Nebel kann sich in Sekundenschnelle Blitzeis bilden.

Auch wenn die Temperaturen wieder milder werden, sollten sich Autolenker nicht in falscher Sicherheit wiegen. Wenn die Fahrbahn kalt ist, kann auch bei Regen oder Nebel blitzartig eine spiegelglatte Eisschicht entstehen, die oft schwer mit bloßem Auge zu erkennen ist.

Zahlreiche Verkehrsunfälle auf rutschigen Fahrbahnen

Allein im Jahr 2018 ereigneten sich in Österreich auf Schnee, Schneematsch und Glatteis 1.586 Unfälle mit Personenschaden. Die traurige Bilanz: 2.108 Personen wurden verletzt, 14 verloren ihr Leben (Quelle: Statistik Austria, Bearbeitung: ÖAMTC-Unfallforschung).

Vorsicht bei winterlichen Plusgraden geboten

"Kommt ein Autolenker trotz aller Vorsicht ins Schleudern, sollte er bremsen, auskuppeln und in die gewünschte Fahrtrichtung lenken. Wichtig ist in die Richtung zu blicken, in die man fahren möchte – denn wohin man blickt, lenkt man auch", erklärt der Profi. Viele Autos sind bereits mit modernster Sicherheitselektronik ausgestattet. "Aber auch Fahrzeuge mit ABS und ESP unterliegen den Grenzen der Physik. Das sollte man sich immer vor Augen halten", erklärt Frisch.