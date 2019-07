Warnung: Gefährliche Braune Hundezecke breitet sich aus

Die Braune Hundezecke breitet sich immer weiter aus. Leider kann der Parasit zur großen Gefahr für Mensch und Tier werden.

Hundebesitzer aufgepasst, denn ein neuer Parasit macht sich breit: Die sogenannte Braune Hundezecke kann nicht nur Vierbeinern, sondern auch ihren Besitzern schaden und schwere Krankheiten übertragen. Die Zeckenart ist ursprünglich im Mittelmeerraum und in Nordafrika beheimatet, leider verbreiten sich die Parasiten aufgrund der warmen Temperaturen aber auch bereits bei unseren Nachbarn in Deutschland. Vor allem für Hunde, die in Wohnungen gehalten werden, kann das zu einem Problem werden. Mehr dazu im Video.