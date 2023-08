Warnung: Bei erhöhter Hitze steigt das Unfallrisiko

Hitze belastet den Körper und die Konzentrationsfähigkeit sinkt, dadurch steigt das Unfallrisiko bei hohen Temperaturen.

23 Menschen kamen in den vergangenen elf Tagen bei Verkehrsunfällen in Österreich ums Leben, zahlreiche wurden verletzt. Die Mobilitätsorganisation Verkehrsclub VCÖ macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass bei Hitze das Unfallrisiko steigt.

In einer Aussendung am Mittwoch hieß es dazu, dass auch in den vergangenen zwei Jahren es an Hitzetagen mehr Verkehrsunfälle mit Personenschaden gab.