Warnstreik bei NÖ Tiefkühlproduzent Ardo

Am Montag sind beim niederösterreichischen Tiefkühlproduzenten Ardo Austria Frost in Groß-Enzersdorf sind die etwa 150 Arbeiterinnen und Arbeiter nach Angaben der Gewerkschaft PRO-GE in den Warnstreik getreten.

Der Fall sei das seit 10.00 Uhr und noch bis zum Ende der Spätschicht, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

Grund für den Warnstreik

Grund für den Warnstreik sei die Weigerung der Werks- und Konzernleitung, über eine innerbetriebliche Lohnerhöhung mit dem Betriebsrat zu verhandel, so die PRO-GE. "Die Arbeiterbelegschaft fordert zur Abfederung der massiven Belastungen durch die Teuerung 200 Euro netto mehr Lohn im Monat."

Warnstreik bei Tiefkühlproduzent Ardo in NÖ

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hätten zu einem Konzerngewinn von 78 Mio. Euro beigetragen, betonte der Vorsitzende des Arbeiterbetriebsrats, Dietmar Breiner, in der Aussendung. "Wir fordern ernst gemeinte Verhandlungen auf Augenhöhe." Sollte es am Dienstag weiterhin keine Verhandlungsangebote vonseiten der Geschäftsführung geben, "werden ab Mittwoch erneut Maßnahmen von der Belegschaft gesetzt. Auch ein längerer Arbeitskampf und Produktionsausfall ist dann möglich", kündigte PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik an.

Ardo Austria Frost produziert etwa für Iglo und beliefert u. a. Hofer, Billa und Spar. Etwa 300 Bauern aus dem Marchfeld sorgen für die Rohstoffe wie Erbsen, Karotten oder Spinat.