Wärmster Jänner seit Beginn der Aufzeichnungen

Im Jänner 2024 waren die globalen Temperaturen laut dem Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union höher als jemals zuvor in diesem Monat seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche betrug im Jänner 13,14 Grad Celsius, was 0,7 Grad über dem Durchschnitt des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020 und 0,12 Grad über der bisher höchsten Jänner-Temperatur im Jahr 2020 lag.

Mittlere Jänner-Temperatur 2024 über 1,5 Grad Ziel

"2024 startet mit einem Rekordmonat - es ist nicht nur der wärmste je gemessene Jänner, sondern wir haben auch gerade eine zwölfmonatige Periode erlebt von mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Referenzzeitraum", so die Vizedirektorin des Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union Samantha Burgess. Eine rasche Reduzierung der Treibhausemissionen sei der einzige Weg, um den Anstieg der globalen Temperaturen zu stoppen, mahnte sie. Die von Copernicus genutzten Daten gehen zurück bis auf das Jahr 1950, teilweise sind aber auch frühere Daten verfügbar.

Die mittlere Jänner-Temperatur 2024 war zudem um 1,66 Grad höher als die geschätzte Durchschnittstemperatur in diesem Monat in der Zeit zwischen 1850 und 1900. Auch die globale Durchschnittstemperatur der vergangenen zwölf Monate von Februar 2023 bis Jänner 2024 war den Angaben zufolge so hoch wie nie zuvor. Sie lag um 0,64 Grad über der des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020.