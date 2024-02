Warmes Wetter beeinträchtigt Skibetrieb in Niederösterreich

Aufgrund kontinuierlich hoher Temperaturen ist der Betrieb in Skigebieten in Niederösterreich stark eingeschränkt.

Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, nannte am Montag als betroffene Gebiete Annaberg, Lackenhof am Ötscher und Mönichkirchen. Je nach Wetterlage in den nächsten Tagen - Regen oder Schnee - könnte es auch erforderlich sein, den Betrieb dieser Teilbereiche einzustellen.

Schneeauflage in Annaberg, Lackenhof am Ötscher und Mönichkirchen durch warmes Wetter "schon stark dezimiert"

Auf dem Hochkar seien "alle Pisten in einem guten Zustand", so Redl. Es herrsche Vollbetrieb. Selbst am verregneten Sonntag seien knapp 3.400 Gäste begrüßt worden. In anderen Skigebieten sei hingegen "höchste Flexibilität gefragt". "Speziell in Annaberg, Lackenhof am Ötscher und Mönichkirchen ist die Schneeauflage schon stark dezimiert."

Man wolle "im Sinne der Gäste ganz flexibel reagieren", habe "je nach Wetter verschiedenste Pläne vorbereitet", teilte Redl mit. Es sei demnach "möglich, dass wir am Wochenende Winter- und Sommerangebote parallel bieten". An die Gäste erging aufgrund der sich ständig ändernden Situation der Aufruf, sich online zu informieren.

Eingeschränkter Skibetrieb wegen warmen Wetters

Ab Dienstag wird bei den Ötscherliften in Lackenhof nur mehr das große Förderband im Kinderskiland in Betrieb sein. Bei den Annaberger Liften und der Erlebnisalm Mönichkirchen soll das stark eingeschränkte Angebot an Liften und Pisten bei reduzierten Preisen vorerst fortgesetzt werden. Bei der Wexl Arena in St. Corona am Wechsel ist bereits der Eintritt in den Motorikpark bei jedem Skiticket inkludiert. Je nach Wetter ist bei den Annaberger Liften für die kommenden Wochen angedacht, den Schlepplift Almboden und die Zipline in Betrieb zu nehmen, bei der Erlebnisalm Mönichkirchen sogar die Mountaincart-Bahn.

"Die Saisonkarten für die Ötscherlifte gelten immer auch für das Hochkar", erinnerte Redl. Mit Stand Montag waren in Niederösterreich acht Skigebiete mit fünf Seilbahn- und drei Schleppliftbetrieben in Betrieb. 29 von 37 Aufstiegshilfen und etwa 48 von 94 Pistenkilometern waren geöffnet. Zusätzlich steht die Rax-Seilbahn etwa für das Schneeschuhwandern zur Verfügung.