Warmer Winter: Wiener Haushalte sparen im Schnitt 10 Euro Heizkosten

Der außergewöhnlich milde Winter sorgte bei Wien Energie zu einem um 13 Prozent geringeren Wärmebedarf als im Vorjahr. Für die Haushalte heißt das eine Ersparnis von rund zehn Euro.

Im sehr warmen Winter 2019/20 ist der Fernwärmebedarf in Wien rund 13 Prozent unter dem langjährigen Mittel und um 2,7 Prozent tiefer als in der Heizsaison 2018/19 gelegen. Auch der kurze Kälteeinbruch seit voriger Woche änderte daran laut Wien Energie nichts mehr. In diesem Winter ersparten sich die Haushalte beim Heizen einiges, trotz der jüngsten Ausgangsbeschränkungen wegen des Corona-Virus.