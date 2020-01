Warmer Winter drückte Wärmebedarf bei Wien Energie

In der bisherigen Heizsaison seit Anfang Oktober haben die Kunden in Wien um 10 Prozent weniger Fernwärme verbraucht als im langjährigen Durchschnitt.

Heizsaison dauert noch bis März

Ausschlaggebend für den niedrigeren Heizbedarf in der bisherigen Heizsaison 2019/20 waren laut Wien Energie vor allem der warme November und Dezember. Seit Anfang Oktober liege die Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad über dem 30-jährigen Durchschnitt. Im Jänner lag die Durchschnittstemperatur im langjährigen Durchschnitt von 1 Grad. Damit sei auch durchschnittlich geheizt worden, so die Wien Energie. Der Bedarf sei nur um 0,2 Prozent niedriger als im langjährigen Schnitt, aber um 4,6 Prozent niedriger als im Jänner 2019.

Historischer Heizrekordwert in Wien am 1. März 2018

Den historischen Heizrekordwert gab es in Wien übrigens am 1. März 2018 mit einer Fernwärme-Leistungsspitze von 2.414 Megawatt (MW). In der laufenden Heizperiode wurde die bisher höchste Erzeugungsleistung am 7. Jänner mit 1.770 MW bei minus 4,5 Grad Celsius registriert.