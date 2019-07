Wanderwege in Wien einfach mit dem Online-Stadtplan erkunden

Mit dem Online-Stadtplan lässt sich ein toller Überblick über die Stadtwanderwege in Wien schaffen. Der Planer dient zusätzlich als Routenplaner um unterwegs nicht die Orientierung zu verlieren.

Wer gerne die Stadtwanderwege in Wien erkunden möchte, kann dies am besten mit dem Online-Stadtplan in der Mobilversion machen. Die Routen können unterwegs abgerufen werden und der Planer zeigt auch während der Wanderung die aktuelle Position an.