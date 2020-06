Wanderer kamen von Route ab: Per Heli gerettet

Am Montag mussten zwei Männer vom Mittagstein in Niederösterreich mit einem Hubschrauber gerettet werden, nachdem sie in unwegsames Gelände gerieten.

Am Mittagstein im niederösterreichischen Rax-Schneeberg-Gebiet sind am Pfingstmontag zwei Wanderer von einem Hubschrauber des Innenministeriums per Tau aus 1.050 Metern Seehöhe gerettet worden.

Die Männer im Alter von 29 und 33 Jahren waren beim Aufstieg von der richtigen Route abgekommen und in unwegsames Schrofengelände geraten, berichtete die Bergrettung Reichenau. Die Freizeitsportler wurden ausgeflogen. Beide blieben unverletzt.