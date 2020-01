Wanderer aus Wien bedrohte Mitarbeiter der Bergrettung

Weil er nicht von seiner Wanderroute abweichen wollte, hat ein 54-jähriger Wiener einen Leitstellenmitarbeiter der Bergrettung am Telefon beschimpft und bedroht.

Ein Wanderer hat einem Leitstellenmitarbeiter der Bergrettung Reichenau an der Rax nach Polizeiangaben telefonisch mit Gewaltanwendung und Körperverletzung gedroht.

Der 54-jährige Wiener wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Er war am Samstagabend im Schneeberggebiet mit zwei Frauen unterwegs, als eine der beiden beim Abstieg massive Bedenken anmeldete.

Begleiterin bekam Angst: Bergrettung wurde alarmiert

Beim Rückruf durch die Leitstelle wurden die drei Wanderer ersucht an Ort und Stelle zu bleiben, bis die Rettungskräfte eintreffen. Das habe der 54-Jährige ignoriert, so die Polizei. Vielmehr habe er den Mitarbeiter der Bergrettung am Telefon beschimpft und bedroht. Letztlich wurde die Gruppe, zu der auch eine 59-jährige Wienerin zählte, sicher ins Tal gebracht.