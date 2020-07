Wallsee: Pkw landete bei Amstetten in der Donau

Ein besetzter Pkw landete am Sonntagnachmittag bei Wallsee in der Donau. Zwei Frauen erlitten Unterkühlungen, eine davon musste ins Spital geflogen werden.

Ein Pkw ist am Sonntagnachmittag in Wallsee (Bezirk Amstetten) in der Donau gelandet. Die beiden Insassinnen des Fahrzeugs erlitten Unterkühlungen, teilte Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten mit. Der Wagen wurde unter Mithilfe von Mitgliedern der Tauchgruppe West des NÖ Landesfeuerwehrverbandes geborgen.