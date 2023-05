all

Waldviertler Tischlerei stellt Sex-Möbel her

Eine Tischlerei in Gföhl produziert Sex-Möbel. Nach eigenen Angaben sind die Waldviertler die einzigen in Europa, die Möbel für gewisse Stunden in Tischler-Qualität herstellen.

Eine Besonderheit der Sex-Möbel der Tischlerei X-Factory, die die meisten von uns so wahrscheinlich noch nie gesehen haben, ist, dass manche auf den ersten Blick gar nicht als solche auffallen, wie beispielsweise spezielle Sessel.

Beststeller sind aber die Betten, die sich individuell umgestalten lassen. Die Kunden reichen laut Tischler Ronald Handlgruber vom "reichen Russen bis hin zu ganz normalen Eltern".

Im Schauraum kann man sich einige Prachtstücke ansehen. Mehr dazu im Beitrag von "Niederösterreich heute".