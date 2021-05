Waldviertler hortete NS-Devotionalien und Kriegsmaterial: Urteil

Ein 35-jähriger Waldviertler, der NS-Devotionalien sowie eine verbotene Waffe und Kriegsmaterial besessen haben soll, hat am Freitag in Krems nach Gerichtsangaben nicht rechtskräftig 22 Monate bedingt erhalten.

Dem Mann wurde u.a. vorgeworfen, in seinem öffentlich zugänglichen Büro einen Bilderrahmen mit dem Spruch "Trittst du als Deutscher hier herein, so soll dein Gruß Heil Hitler sein" und eine Weinflasche mit einem Hitler-Bild und dem Spruch "Sieg Heil" zur Schau gestellt zu haben.

Zahlreiche NS-Devotionalien zur Schau gestellt

Auch verbotene Waffe bei 35-Jährigem entdeckt

Aufmerksam wurde das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Niederösterreich auf den 35-Jährigen nach einem anonymen Hinweis auf von ihm offen zur Schau gestelltes NS-Propagandamaterial. Bei der Durchsuchung des Büros im Bezirk Gmünd wurden eine verbotene Waffe in Form eines zur Schusswaffe umgebauten Kugelschreibers sowie zwei in Tschechien gekaufte Maschinenpistolen mit Schalldämpfer - illegale Waffen in Form von Kriegsmaterial - entdeckt. Gefunden wurden außerdem Sprengkapseln und größere Mengen an Munition. Weiters soll der Beschuldigte unbefugt eine Schusswaffe der Kategorie B, und zwar eine nicht registrierte Pistole, besessen haben.