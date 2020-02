Waldviertel bei Touristen ganzjährig beliebt

Am Mittwoch wurde über das Tourismusjahr 2019 im Waldviertel Bilanz gezogen und auch ein Ausblick auf 2020 gegeben.

2019 wurde Nächtigungsrekord im Waldviertel verzeichnet

"Der niederösterreichische Tourismus feiert mit 7,7 Millionen Nächtigungen im Jahr 2019 einen neuen Nächtigungsrekord. Mit rund 1,3 Millionen Nächtigungen, das entspricht einem Zuwachs von einem Prozent, hat auch das Waldviertel einen Rekordwert verzeichnet und trägt damit ganz wesentlich zur positiven Gesamtbilanz bei," so Bohuslav.

Das Waldviertel verzeichnete letztes Jahr 371.327 Ankünfte, das sind um 14.678 mehr als 2018 und entspricht einem Plus von 4,1 Prozent. "Es freut mich besonders, dass das Waldviertel auch als Tagesausflugsziel mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Es konnten 3,7 Prozent mehr Gäste aus Wien und 11,8 Prozent mehr Gäste aus Oberösterreich im Waldviertel begrüßt werden", bilanzierte die Landesrätin.

Zahlreiche Attraktionen locken Touristen ins Waldviertel

"Auch die Marketingaktivitäten in Tschechien zeigen ihre Wirkung", sprach die Landesrätin einen weiteren Aspekt an. Der Anstieg an tschechischen Gästen betrug 15 Prozent, deutlich mehr Nächtigungsgäste konnten auch aus Polen (+43,6 Prozent) und Ungarn (+8,6 Prozent) verzeichnet werden. Die Gästezahl aus Deutschland blieb konstant.