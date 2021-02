Waldohreule krachte in Mödling gegen Restaurant- Fensterscheibe

Erneut ein tierischer Bruchpilot: Nachdem zuletzt eine Eule und eine Möwe Kollisionen erlitten und bei Tierschutz Austria landeten, krachte nun eine Waldohreule gegen eine Fensterscheibe.

Unfall: Waldohreule prallte gegen Fensterscheibe

Dort wurde der Greifvogel eingehend tierärztlich untersucht. Dabei stellten die Veterinäre eine kleine Abschürfung am linken Flügel sowie eine leichte Einblutung in einem Auge fest. Die Eule wurde daraufhin mit Schmerzmitteln und Augentropfen behandelt und einige Zeit beobachtet. Mittlerweile hat sich das Tier komplett erholt und kann in Kürze wieder in die Freiheit entlassen werden.