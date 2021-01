Waldohreule gegen Auto gekracht: Oberarmbruch

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich eine Waldohreule einen Oberarmbruch zugezogen. Sie musste operiert werden.

Eine Waldohreule hat nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Landstraße zwischen den Marchfeld-Gemeinden Deutsch-Wagram und Markgrafneusiedl im Bezirk Gänserndorf einen Oberarmbruch erlitten. Zwei Frauen fanden das verletzte Tier und brachten es in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS), hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.