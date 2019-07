Waldbrandgefahr: Grillverbot missachten kann 7.000 Euro kosten

Im Sommer steigt die Waldbrandgefahr enorm an. Das Entzünden eines Feuers ist aus diesem Grund im Wald sowie in Waldnähe verboten. Es drohen hohe Strafen.

In NÖ sind aktuelle Waldbrandverordnungen in Kraft

In Niederösterreich sind in allen Bezirken mit Ausnahme von Waidhofen an der Thaya und Gmünd Waldbrandverordnungen in Kraft, hieß es auf Anfrage aus dem Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). In den beiden Regionen ohne Feuerverbot werde die Lage derzeit genau beobachtet.