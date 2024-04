Waldbrandgefahr: Bundesforste intensivieren in Vorsorge

Die Auswirkungen des Klimawandels, darunter verlängerte Dürreperioden und häufigere Hitzewellen, sowie zunehmende Freizeitaktivitäten im Wald steigern das Risiko von Waldbränden in Österreich.

Um der Waldbrandgefahr zu begegnen, haben die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) ein Paket an Maßnahmen zur Vorsorge eingeführt. Eine Mitteilung der Bundesforste verzeichnete 2023 mehr als 100 Waldbrände in Österreich, etwa zehn davon ereigneten sich auf Gebieten der ÖBf. Menschen verursachen ungefähr 80 Prozent dieser Brände, hauptsächlich durch das unachtsame Wegwerfen von Zigaretten.

Waldbrandgefahr auch im Frühling hoch

"Die Gefahr eines Wald- und Vegetationsbrandes ist nicht nur im Hochsommer, sondern auch im Frühling besonders hoch", warnte Andreas Gruber, Vorstand der Österreichischen Bundesforste, die rund 15 Prozent der heimischen Wälder betreuen. Anfang April kam es demnach in der Steiermark, begünstigt durch einen Föhnsturm, zeitgleich zu drei Waldbränden auf Bundesforste-Flächen. Betroffen waren insgesamt rund 110 Hektar Wald. "Werden Schutzwälder durch einen Brand zerstört, steigt auch das Risiko von Naturgefahren wie Muren oder Steinschlag", warnte Gruber.

Mischwälder und Bewusstseinsbildung sollen Waldbrandgefahr senken

Um der zunehmenden Waldbrandgefahr entgegenzuwirken, werden die Vorsorgemaßnahmen in allen ÖBf-Forstbetrieben intensiviert. Diese beinhalten die Entwicklung artenreicher Mischwälder, Bewusstseinsbildung unter anderem durch die Kampagne "#waldfairliebt" und die verstärkte Kooperation mit Feuerwehren. Die Waldbrandbekämpfung erfordere ein effizientes, ganzheitliches Management, das Prävention, Früherkennung sowie die eigentliche Feuerbekämpfung umfasse. Gruber kündigte an, in allen ÖBf-Forstbetrieben Waldbrandübungen bzw. Planspiele durchzuführen.