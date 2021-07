Waldbrand in NÖ: Rund 100 Feuerwehrleute von zehn Wehren im Einsatz

Am Dienstag sorgte ein Waldbrand nahe Wiener Neustadt für einen Feuerwehr-Großeinsatz. Rund 100 Feuerwehrleute von zehn Wehren standen im Einsatz.

Ein Brand in einem Föhrenwald in der Nähe von Wiener Neustadt hat am Dienstagnachmittag den Einsatz von rund 100 Mitgliedern von zehn Feuerwehren gefordert. Schnelles Eingreifen beschränkte die Flammen nach Angaben der Helfer auf eine Fläche von knapp einem Hektar. Zur Wasserversorgung wurde u.a. ein Pendelverkehr mehrerer Tanklöschfahrzeuge eingerichtet. Bereits in den vergangenen Tagen war es in Niederösterreich immer wieder zu Waldbränden gekommen.