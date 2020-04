Waldbrand in NÖ: Hubschrauber half bei Löschung

Ein Waldbrand nahe der Flatzer Wand bei Ternitz im Bezirk Neunkirchen hat am Samstag den Einsatz von rund 100 Feuerwehrleuten gefordert.

Schwieriger Einsatz für Feuerwehrleute

Waldbrandverordnung in ganz NÖ in Kraft

In Niederösterreich sorgten in den vergangenen Tagen immer wieder Waldbrände für Feuerwehreinsätze. Aufgrund der Trockenheit sind seit Mittwoch in allen 20 Bezirken die Verordnungen zur Verhinderung von Waldbränden in Kraft.