Waldbrand im Bezirk Lilienfeld gelöscht

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag beim ersten Waldbrand des Jahres im Bezirk Lilienfeld im Einsatz gestanden. Rund 200 Quadratmeter standen in Flammen.

Am Kogel oberhalb des Sägegeländes in Kernhof in der Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde standen rund 200 Quadratmeter in Flammen. "Durch den Wind entzündete und verbreitete sich das Feuer schnell", berichtete das Bezirkskommando am Donnerstag in einer Aussendung. Verletzt wurde niemand.